Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (7)

- Quelle che si terranno oggi nel paese andino saranno tra le elezioni più "osservate" dalla comunità internazionale negli ultimi anni. Fonti del Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) hanno detto ad "Agenzia Nova" di aver completato infatti gli accrediti di 160 osservatori internazionali che hanno fatto richiesta di partecipare al monitoraggio degli scrutini e di oltre 400 giornalisti tra nazionali ed internazionali. Obiettivo principale delle missioni di osservatori è quello di monitorare la trasparenza di tutto il processo di scrutinio dei voti. Questo alla luce soprattutto di quanto occorso alle precedenti elezioni di ottobre del 2019. In quell'occasione i sospetti di una presunta frode portata avanti dalle autorità elettorali portarono ad una aspra contesa sui risultati delle presidenziali sfociata poi in forti proteste sociali e in una sollevazione militare che portarono alla rinuncia dell'allora presidente Morales e l'assunzione dell'attuale governo ad interim di Jeanine Anez. (segue) (Brb)