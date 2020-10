Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni in Bolivia riveste inoltre un innegabile interesse geopolitico per la regione. Si tratta infatti di un paese dotato di notevoli riserve sia di gas che di litio il cui sfruttamento è oggi in mano dello Stato. In caso di una vittoria della destra potrebbero entrare in gioco eventuali privatizzazioni in questi settori strategici. Un eventuale arrivo al potere del Movimiento al Socialismo potrebbe significare inoltre il ritorno di un prezioso alleato per il Venezuela di Nicolas Maduro, a cui non avanzano molti amici in America Latina. Luis Arce non ha mai fatto menzione di quale sarà il suo orientamento nei confronti del regime di Caracas, anche se è un dato il fatto che il candidato del Mas ha abbandonato completamente la tipica retorica anti imperialista che caratterizza le dichiarazioni di Evo Morales. In questo senso non sarebbe da escludere neanche un'eventuale presa di distanza dal regime di Caracas da parte del leader del Mas. (Brb)