Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo

- Oltre 5,4 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi in Repubblica di Guinea per confermare o meno il presidente Alpha Condé, in uno scrutinio che vede al centro vecchie rivalità e tensioni irrisolte. Candidato per un contestato terzo mandato, dopo la vittoria alle elezioni del 2010 e del 2015, il presidente uscente Alpha Condé (82 anni) affronterà per la terza volta consecutiva il leader di opposizione Cellou Dalein Diallo, in un contesto di crescenti tensioni politiche. Riuniti nel Fronte per la difesa della Costituzione (Fncd), gli attivisti di opposizione e società civile contestano infatti da mesi a Condè una gestione personalistica del potere, culminata quest’anno con l’approvazione di una modifica costituzionale che lo ha autorizzato a presentarsi nuovamente per la rielezione, violando il limite dei due mandati previsto dalla versione originaria della Costituzione. Da allora, le proteste scaturite dalla contestata riforma sono andate avanti per mesi, sfociando in frequenti scontri con la polizia che hanno provocato, secondo le stime di Amnesty International, almeno 50 morti nell’ultimo anno. (segue) (Res)