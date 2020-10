Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati hanno una lunga storia di rivalità politica alle spalle. Diallo può vantare di aver vinto con ampio margine al primo turno di entrambe le scorse elezioni presidenziali, avendo battuto Condé sia nel 2010 (ottenendo il 43,7 per cento contro il 18,2 per cento dell'attuale capo dello Stato) sia nel 2015 (con il 39,7 contro il 20,6 di Condé): risultati che, tuttavia, furono ribaltati al secondo turno, quando Condé risultò vittorioso in entrambi i casi (rispettivamente con il 52,5 e il 57,8 per cento), dando adito a sospetti e accuse di frode da parte dell’opposizione. Fra i due non corre buon sangue, e nel corso dell’ultima campagna elettorale non sono mancate frecciate reciproche. “Questo voto non è un’elezione, è una guerra”, ha affermato Condé in un comizio tenuto il mese scorso a Siguiri, uno delle roccaforti elettorali del Raggruppamento del popolo guineano (Rpg), il partito al potere per il quale è candidato. Il capo dello Stato ha quindi denunciato il fatto che i candidati dell'opposizione si sono riuniti in un unico blocco "per combattermi", mentre Diallo - dal canto suo - ha invitato i suoi sostenitori a consegnare il Paese “a chi non mente, non ruba e non mantiene false promesse". (segue) (Res)