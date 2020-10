Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimoniare il fatto che la tornata elettorale non si svolgerà in un clima disteso c'è l'agguato avvenuto nelle prime ore di venerdi in una base militare a Kindia, nell'ovest del Paese, presa d'assalto da un gruppo di uomini armati non identificati che hanno ucciso il comandante della base, Mamady Condé, provocando un numero imprecisato di vittime fra i militari e alimentando perfino le voci di un possibile, imminente colpo di Stato. A parziale conferma di ciò, inoltre, ci sarebbe l'allarme con cui le autorità di Conakry consigliano alle navi mercantili che navigano nelle acque territoriali guineane di applicare misure di sicurezza elevate o di considerare manovre di ancoraggio alternative. A rendere ulteriormente tesa la vigilia del voto c'è poi la nuova manifestazione convocata sempre venerdi dall'Fncd nella capitale Conakry per contestare la modalità in cui si terranno gli scrutini di domenica. L'invito, riferisce "Guinée Matin", è stato diffuso ai sostenitori della piattaforma allo scopo dichiarato di contestare ancora una volta la candidatura del presidente Condé ad un terzo mandato, nel quadro di un contesto elettorale che fa prevedere disordini e forti contestazioni. (segue) (Res)