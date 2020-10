Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in reazione all’annuncio con il quale Condé ha ufficializzato, lo scorso 31 agosto, la sua candidatura ad un terzo mandato, l’Fncd ha infatti annunciato nelle scorse settimane una nuova mobilitazione a livello nazionale, tornando a definire la candidatura ad un terzo mandato di Condé "illegale" e "illegittima". Nel tentativo di dissuadere i cittadini dal votare Condé, nell'ultimo periodo la società civile ha analizzato con maggior puntiglio l'esito del secondo mandato presidenziale. Secondo un rapporto pubblicato dalla piattaforma guineana Lahidi, l’87 per cento delle promesse contenute nei 315 progetti di governance approvati dal governo Condé per il periodo 2015-2020 non sono stati mantenuti. In base allo studio, solo il 13 per cento degli impegni è stato rispettato, per un totale di 40 progetti distribuiti in 19 settori. I migliori risultati riguardano i settori Affari sociali (50 per cento), estrazione mineraria (38), giustizia (30), gioventù, sport e cultura (30 per cento). (segue) (Res)