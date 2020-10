Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai programmi di governo, se l'82enne Condé ha dichiarato di voler essere "il candidato dei giovani e delle donne", per Diallo “la priorità è di riconciliare e unire i guineani”: il leader dell’Unione delle forze democratiche guineane (Ufdg) promette, in particolare, di “mettere in atto le raccomandazioni della Commissione nazionale di riconciliazione, per porre fine a un passato che continua a dividere. Solo allora arriveremo ai nostri settori prioritari, che riguardano l'istruzione, la sanità, le infrastrutture stradali, la giustizia, le istituzioni militari. Questi settori - ha dichiarato in un’intervista a “Jeune Afrique” il suo consigliere politico, Ousmane Gaoual Diallo - non possono essere ricostruiti sulla base di una società divisa”. A questo proposito, analisti locali hanno sottolineato i toni usati dal presidente in carica durante i comizi tenuti in campagna elettorale, in particolare per i riferimenti a gruppi etnici - come i peul e i malinké - che potrebbero alimentare nuove tensioni in vista del voto. (segue) (Res)