Guinea-Conakry: oggi le elezioni presidenziali, Condé affronta per la terza volta il rivale storico Diallo (6)

- In una lettera inviata al procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, gli avvocati francesi dell’Fndc hanno sostenuto che “simili osservazioni riflettono il desiderio di Alpha Condé di spostare il dibattito su basi etniche, con il rischio di alimentare divisioni all'interno della popolazione", mentre un richiamo formale è venuto anche dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che in una dichiarazione cofirmata dal consigliere speciale Onu per la prevenzione di genocidi, Pramila Patten, ha chiesto ai candidati alla presidenza di astenersi dall'incitare all'odio nei loro comizi elettorali. "Ci sono stati appelli sempre più diffusi e creatori di divisione alle affiliazioni etniche durante la campagna, in particolare riferimenti alle etnie malinké e peul", ha detto Bachelet, sottolineando il rischio che simili messaggi provochino nuove violenze in vista del voto del 18 ottobre. Oltre a quelle di Condé e Diallo, la Corte costituzionale ha approvato la candidatura di altri dieci candidati: Ousmane Kaba, Ibrahima Abé Sylla, Abdoul Kabelé Camara, Makale Camara, Makale Traoré, Ousmane Doré, Bouya Konate, Mandiouf Mauro Sidibé, Abdoulaye Kourouma, Laye Souleymane Diallo. (Res)