Iraq: Usa condannano attacco “dei militanti sostenuti dall’Iran” contro sede partito curdo (3)

- L’episodio segue le parole di Hoshyar Zebari, membro del Pdk ed ex ministro degli Esteri iracheno, il quale aveva definito “un dovere purificare la Zona verde di Baghdad" (la cittadella fortificata sede delle istituzioni e delle ambasciate straniere), accusando i gruppi armati “che operano al di fuori della legge” dei frequenti lanci di missili contro l’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale e contro l’Aeroporto internazionale di Baghdad. L’ex ministro ha poi fatto una parziale retromarcia, spiegando di essere stato frainteso. “Non ho attaccato le Unità per la mobilitazione popolare. Li rispetto, sono combattenti coraggiosi e io non critico né sminuisco i loro sacrifici. L’espressione che ho usato non mi ha aiutato. Mi riferivo alla purificazione della Zona Verde, non delle Pmu”, ha detto Zebari all’emittente televisiva “Al Ahd TV”. Sia come sia, lo scorso primo ottobre le autorità curde hanno accusato i militanti delle Pmu di aver lanciato razzi contri l'aeroporto di Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, dove hanno sede le truppe statunitensi. Circa 90 attacchi missilistici hanno preso di mira le forze Usa in Iraq dopo l’uccisione del capo della Forza Quds dei Pasdaran iraniani, Qasem Soleimani, e del comandante delle Pmu, Abu Mahdi al Muhandis, in un raid dei droni statunitensi a Baghdad. Molti dei sostenitori che ieri hanno fatto irruzione nella sede del Pdk avevano in mano poster e immagini dei due leader sciiti uccisi lo scorso gennaio. (Res)