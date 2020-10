Legge Bilancio: Catalfo, decontribuzione per tre anni per assunzioni under 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure che entreranno nella prossima legge di Bilancio c'è "la decontribuzione per tre anni per le imprese che assumono lavoratori sotto i 35 anni". Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Una misura - aggiunge - che ho fortemente voluto per rilanciare concretamente l'inserimento lavorativo dei giovani, una delle nostre risorse più grandi. Rendiamo i nostri figli protagonisti della rinascita del Paese". (Rin)