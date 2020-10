Nagorno-Karabakh: entrata in vigore la tregua "a tempo indeterminato" fra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco proclamato ieri sera da Armenia e Azerbaigian lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh è in vigore a tempo indeterminato. Lo ha detto David Babayan, consigliere del presidente dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. "La tregua in sé ha un tempo indefinito, anche se alcuni funzionari azerbaigiani affermano che era stata annunciata da diversi giorni. Non è così. Se parlano di diversi giorni, perché ricorrono a nuove offensive? “Questa tregua è a tempo indeterminato", ha detto Babayan durante un briefing con la stampa trasmesso su Facebook. Secondo il consigliere, per l’autoproclamata repubblica ora l’obiettivo principale è evitare nuove vittime. (segue) (Rum)