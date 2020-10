Nagorno-Karabakh: entrata in vigore la tregua "a tempo indeterminato" fra Armenia e Azerbaigian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Babayan ha spiegato che, per ora, la tregua ha retto, anche se in alcuni settori l'Azerbaigian ha proseguito delle offensive a bassa intensità. "Il cessate il fuoco umanitario sembra valere solo in alcune sezioni della linea di contatto, ma ci sono aree in cui le forze armate azerbaigiane stanno cercando di fare breccia nelle nostre. Tutte queste azioni sono state soppresse, ma penso che continueranno”, ha detto Babayan. Secondo il funzionario, l'obiettivo principale dell'Azerbaigian è un bacino idrico situato al confine con l'Iran sul fiume Aras, utilizzato principalmente dalla Repubblica islamica. Baku, ha affermato il consigliere, mira a "disabilitare o ad assumere il controllo di questa struttura strategicamente importante al fine di ottenere una influenza sull'Iran". (segue) (Rum)