Nagorno-Karabakh: presidente parlamento Turchia oggi in visita ufficiale in Azerbaigian

- Il presidente del parlamento turco Mustafa Sentop inizia oggi una visita di tre giorni in Azerbaigian, nell'ennesima dimostrazione del sostegno di Ankara al Paese del Caucaso meridionale nel conflitto in Nagorno-Karabakh. Sentop dovrebbe incontrare il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e pronunciare un discorso al parlamento di Baku domani, lunedì 19 ottobre. Prima della visita, il presidente della Grande assemblea nazionale della Turchia ha detto che Ankara è disposta a "fornire qualsiasi supporto richiesto dall'Azerbaigian" seguendo la dottrina "una nazione, due Stati". La Turchia ha promesso un "incrollabile" sostegno all'Azerbaijan sin dal primo giorno di ripresa delle ostilità nel Nagorno-Karabakh, enclave separatista controllata dagli armeni che aveva autoproclamato l'indipendenza da Baku dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Subito dopo la ripresa del conflitto a fine settembre, Armenia, Russia e Francia hanno espresso preoccupazione per il coinvolgimento di militanti siriani reclutati da Ankara nell'azione militare. La scorsa settimana, Armenia e Azerbaigian hanno concordato un cessate il fuoco umanitario mediato dalla Russia, ma gli scontro a fuoco non sono affatto cessati. (Res)