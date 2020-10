Business news: Cina, in discussione progetto di legge sul controllo delle esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di legge sul controllo delle esportazioni è stato presentato ed è attualmente in discussione alla 22ma sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese, l'organo legislativo, che è terminato il 17 ottobre. Secondo la bozza, la Cina adotterà contromisure contro paesi e regioni che abusano delle misure di controllo delle esportazioni e rappresentano una minaccia per la sicurezza e gli interessi nazionali del Paese. Il documento prevede che verranno emanate linee guida per il controllo delle esportazioni per guidare gli esportatori a stabilire e migliorare i sistemi di conformità interna e regolare le operazioni. Secondo quanto previsto dalla bozza, coloro che sono coinvolti in violazioni del controllo delle esportazioni saranno indagati per responsabilità penale. Il controllo delle esportazioni è una pratica internazionale comune in cui un Paese proibisce o limita l'esportazione di articoli specifici al fine di adempiere ai propri obblighi internazionali salvaguardando la propria sicurezza nazionale e gli interessi di sviluppo. (Cip)