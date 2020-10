Business news: Al Sisi riceve amministratore delegato Eni Descalzi, focus su progetti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto al Cairo l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. L’incontro, avvenuto alla presenza del ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla e del Chief Upstream Officer dell’azienda di San Donato Milanese, Alessandro Puliti, è stato organizzato nell'ambito del follow-up delle attività upstream e produttive di Eni in Egitto. Secondo quanto sottolinea la nota della presidenza egiziana, Al Sisi ha invitato il ministero del Petrolio egiziano a mantenere “un’intensa collaborazione” con Eni, facilitando le sue attività in Egitto. Il presidente si è espresso favorevolmente sul proseguimento delle attività di Eni in Egitto con l’obiettivo di massimizzare le risorse di petrolio e gas del Paese. Nell’incontro con Descalzi, sempre secondo quanto riferisce la presidenza egiziana, sono stati passati in rassegna i vari progetti di Eni nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e nel Deserto Occidentale. (Cae)