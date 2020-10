Business news: scongelati fondi iraniani in Iraq per acquisto beni essenziali non oggetto di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Iran sarà garantito l'accesso a fondi precedentemente congelati nelle banche dell'Iraq al fine di permettere a Teheran di acquistare beni essenziali. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale d'Iran, Abdulnaser Hemmati, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Irna". All'indomani dell'incontro a Baghdad con l'omologo iracheno Mustafa Ghaleb, Hemmati ha affermato che "l'Iran ha fondi consistenti nelle banche irachene derivanti dall'esportazione di elettricità e gas", aggiungendo che l'Iran non potrà ritirarli in liquidità o trasferirli a Teheran, ma piuttosto dovrà utilizzarli per l'acquisto di beni essenziali con un sistema che aggiri le sanzioni Usa. Il premier iracheno Mustafa al Kadhimi si è detto contento dell'accordo e ha promesso di seguirne settimanalmente l'evoluzione, ha dichiarato Hemmati, aggiungendo che i beni essenziali non sono oggetto di sanzione. A giugno, Baghdad ha firmato con l'Iran un contratto di due anni per l'importazione di gas ed elettricità. L'Iran esporta verso il paese vicino una media di 1.200-1.500 megawatt di elettricità al giorno, oltre a 38 milioni di metri cubi di gas per alimentare molte delle centrali elettriche irachene. (Res)