Business news: Kuwait, prevista contrazione economia dell’8,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una contrazione dell’economia del Kuwait dell’8,1 per cento nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni sull’economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020 dell’Fmi. L’istituto con sede a Washington ha lasciato invariate le sue previsioni rispetto al rapporto di giugno. L’emirato del Golfo registrerà una crescita debole nel 2021, pari allo 0,6 per cento, mentre l’indice al consumo resterà praticamente invariato all’1,1 per cento nel 2020 rispetto al 2019, per poi crescere al 2,3 per cento nel 2021. Il saldo delle partite correnti registrerà un deficit dello 0,6 per cento, per poi rimbalzare nel 2021 con un surplus del 2,6 per cento. (Nys)