Business news: governo Sud Sudan, nessun cambiamento di valuta all'ordine del giorno

- Il governo del Sud Sudan non ha intenzione di cambiare la valuta del Paese, come annunciato in precedenza dal ministro dell'Informazione, Michael Makuei Lueth, e per questo il presidente Salva Kiir ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri per valutare le conseguenze dell'attuale crisi economica. Lo riferisce su Twitter il governo di Giuba, precisando che l'incontro ha avuto come focus principale quello del tasso di iperinflazione registrato nel mercato proprio a causa dell'annuncio del ministro Lueth. Nel corso della riunione, si legge su Twitter, il presidente Salva Kiir "ha assicurato che il governo non ha accettato di cambiare la valuta del Paese, proposta che rimane allo studio degli economisti". A questo proposito, il governo precisa inoltre che sta procedendo alla fase finale del processo di acquisizione di un prestito che verrà immesso nel mercato per stabilizzare i tassi di cambio. Al fine di sostenere questa stabilizzazione, il Consiglio dei ministri ha inoltre convenuto di deviare la destinazione delle entrate petrolifere iniettandole nel mercato. (Res)