Business news: Oms, Africa non può permettersi una seconda ondata di Covid

- L'Africa non può permettersi una seconda ondata di Covid-19, che sarebbe devastante soprattutto per l'economia del continente. Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, che nel corso di una conferenza stampa ha avvertito che c’è il rischio che il virus vada “fuori controllo” se i Paesi africani continueranno ad allentare le misure restrittive senza interventi adeguati. Moeti ha quindi affermato che sono in atto misure per garantire che il continente riceva la giusta quota di qualsiasi vaccino sviluppato. In Africa si registrano al momento più di 1,6 milioni di casi di coronavirus e oltre 39 mila morti. (Res)