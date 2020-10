Business news: Pam, Africa sub-sahariana in testa nelle ineguaglianze di accesso al cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha aggravato le difficoltà di accesso al cibo per milioni di persone che vivono in Africa sub-sahariana, con il Sud Sudan in testa alla triste classifica. Lo dice nel suo ultimo rapporto il Programma alimentare mondiale (Pam), sottolineando che 17 Paesi sui 20 esaminati a livello globale si trovano in Africa sub-sahariana, dove il costo di un piatto base come riso con fagioli è superiore al reddito della popolazione. In Sud Sudan, il costo di un pasto base giornaliero può arrivare a costare fino al 186 per cento del reddito giornaliero di una persona. Se un abitante di New York dovesse pagare la stessa proporzione del proprio reddito per un pasto base, quel pasto costerebbe 393 dollari. "Questo nuovo rapporto mette bene in luce l’impatto distruttivo dei conflitti, del cambiamento climatico e delle crisi economiche, a cui ora si aggiunge il Covid-19, tutti motivi che portano ad un peggioramento della fame", ha detto David Beasley, direttore esecutivo del Pam, per il quale appare evidente che "sono i più vulnerabili a patire le conseguenze peggiori. Le loro vite erano già sul filo e ora la loro situazione è ulteriormente peggiorata". Per il Pam, le vite e i mezzi di sostentamento di 270 milioni di persone saranno in serio pericolo nel 2020, se non si prendono azioni immediate per far fronte alla pandemia. (Res)