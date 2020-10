Business news: Nigeria, governo istituisce commissioni regionali per indagare su abusi di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha ordinato l'istituzione di commissioni giudiziarie in tutti i 36 Stati per indagare sulle accuse di abusi da parte della polizia. Le commissioni, riferisce la stampa di Abuja, saranno incaricate analizzare le denunce sulle accuse di uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia contro i manifestanti dall'inizio delle manifestazioni la scorsa settimana. Nei giorni scorsi la Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria ha annunciato l’istituzione di un gruppo di indagine indipendente per indagare sugli episodi. Le proteste, che hanno per oggetto i presunti abusi da parte delle forze di polizia nel far applicare le restrizioni anti-Covid, sono scoppiate la scorsa settimana in diverse città della Nigeria e sono proseguite nonostante le autorità abbiano accettato di sciogliere la famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sars), accusata di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni e torture, soprattutto di giovani. Secondo Amnesty International, nelle proteste sono morte finora almeno 10 persone. (Res)