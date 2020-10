Business news: Russia-Repubblica Centrafricana, Lavrov discute con presidente Touadera di cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Arrange Touadera, hanno tenuto un colloquio telefonico nel corso del quale hanno confermato la loro intenzione di espandere la cooperazione nei settori commerciale, economico, degli investimenti e tecnico-militare. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. "Durante la conversazione, sono state discusse in modo sostanziale una serie di questioni prioritarie per lo sviluppo di una cooperazione ad ampio spettro tra Russia e Repubblica Centrafricana, ed è stata confermata la disposizione reciproca ad espandere l'interazione pratica in campo politico, commerciale, economico, degli investimenti, tecnico-militare e umanitario", si legge nella nota. Il ministero ha aggiunto che la parte russa ha sottolineato la disponibilità ad assistere ulteriormente gli sforzi di Bangui per normalizzare la situazione nel paese e a portare aventi il coordinamento con la Repubblica Centrafricana presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. (Rum)