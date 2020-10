Business news: Corea del Sud, Chung Euisun nuovo presidente del gruppo Hyundai Motor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chung Euisun è stato nominato nuovo presidente di Hyundai Motor Group. I dirigenti di Hyundai Motor, Kia Motors e Hyundai Mobis hanno tenuto una riunione straordinaria del consiglio in mattinata e hanno approvato all'unanimità la nomina di Chung a presidente. Suo padre, il presidente uscente Chung Mong-koo, sotto la cui guida Hyundai Motor Group è cresciuto fino a diventare la quinta casa automobilistica più grande del mondo, sarà invece presidente onorario. In un video messaggio di inaugurazione della presidenza rivolto ai dirigenti e ai dipendenti del gruppo in tutto il mondo, il nuovo presidente ha presentato la sua visione dell'innovazione del gruppo, sottolineando più volte l'"umanità" come l'essenza focale degli sforzi futuri, puntando sulla tecnologia, l'innovazione e i prodotti eco-sostenibili."Tutti i nostri obiettivi e sforzi devono essere incentrati sul cliente. Il primo passo per la felicità del cliente è consentire loro di concentrarsi sulla propria vita attraverso la perfetta qualità dei nostri prodotti e servizi", ha detto nel video messaggio. (Git)