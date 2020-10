Business news: Cina, prezzi alla produzione in calo del 2,1 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è sceso del 2,1 per cento su base annua a settembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il calo è leggermente aumentato rispetto alla diminuzione del due per cento di agosto. Su base mensile, il Ppi è aumentato dello 0,1 per cento il mese scorso. Secondo i dati Nbs, nei primi tre trimestri i prezzi di fabbrica sono diminuiti in media del due per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)