Business news: Vietnam, compagnia di bandiera ha perso 463 milioni di dollari, smentite voci di una bancarotta

- La Vietnam Airlines (Vna), la compagnia di bandiera vietnamita, ha però 463 milioni di dollari da gennaio a settembre e il suo fatturato consolidato è stato pari solo al 41,7 per cento del dato dello stesso periodo nel 2019. Lo riporta il "Saigon Times", secondo cui la società nega le voci sulla bancarotta. A smentire le voci è Tran Than Hien, capo del dipartimento finanziario e contabile di Vna, che ha dichiarato durante una conferenza stampa che la compagnia aerea deve garantire capitale sufficiente per continuare a operare. A tal fine, durante l'estate ha chiesto al governo, che detiene la quota di maggioranza, 12 mila miliardi di dong vietnamiti in aiuti. Hien ha inoltre precisato che il vettore ha risparmiato oltre 5,3 mila miliardi di dong vietnamiti tagliando gli stipendi, ristrutturando i prestiti e negoziando per termini di pagamento estesi. "L'industria dell'aviazione sta attraversando un momento estremamente difficile. In tutto il mondo, molte compagnie aeree devono vendere i loro beni", ha detto. "Stiamo cercando in modo proattivo e sfruttando ogni opportunità per aumentare le entrate, come la promozione del trasporto merci e voli charter per riportare a casa passeggeri vietnamiti e visitatori esperti, e la vendita di vecchi aerei", ha precisato Hien. Il Vietnam Airlines Group, che comprende anche Pacific Airlines e Vietnam Air Services Company (Vasco), ha mantenuto una quota di maggioranza del mercato nazionale dell'aviazione, al 51,7 per cento, e ha trasportato quasi 12 milioni di passeggeri fino a settembre. (Fim)