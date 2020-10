Business news: il governo delle Filippine approva ripresa progetti energetici nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha revocato la moratoria sull'esplorazione petrolifera nel Mar Cinese Meridionale, aprendo la strada alla ripresa di tre progetti, tra i quali una possibile joint venture con la Cina. Il segretario all'Energia Alfonso Cusi ha riferito il 15 ottobre che agli appaltatori di servizi è stata notificata la ripresa delle attività legate all'energia nell'area, sospese dal 2014 a causa di controversie territoriali. La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, ritenuto ricco di risorse energetiche e marine. L'anno scorso Duterte ha riferito che Pechino aveva offerto a Manila una partecipazione di controllo in una joint venture energetica nel Mar Cinese Meridionale, se avesse accantonato un lodo arbitrale internazionale contro la Cina. Le Filippine avevano imposto la moratoria in attesa di una sentenza in un caso della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che nel 2016 ha invalidato la rivendicazione della Cina alla sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale. (Fim)