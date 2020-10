Business news: Israele, ministro Finanze, redigere bilancio 2021 entro dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze israeliano, Israel Katz, ha ordinato al Tesoro di preparare la finanziaria 2021 con l'intento di farla approvare dal governo a dicembre. La raccomandazione giunge dopo l'annuncio delle dimissioni di Keren Terner Eyal, assistente di Katz. Da mesi il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, di cui Katz è membro, e Blu e Bianco (Kahol Lavan) del ministro della Difesa, Benny Gantz, si stanno scontrando per l'approvazione del bilancio statale. In estate la Knesset, il parlamento, ha approvato il posticipo per l’approvazione della finanziaria dal 24 agosto a dicembre, scongiurando così le elezioni anticipate. Da un lato, Gantz chiede che la finanziaria copra tutto il 2021, mentre Netanyahu preferisce che riguardi soltanto l'anno corrente. La decisione di Terner Eyal di dimettersi segue quella di Shaul Meridor, il capo del dipartimento del bilancio, e del responsabile della contabilità generale, Rony Hizkiyahu. I funzionari hanno accusato Katz di agire per motivi politici con l'obiettivo di rilanciare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il partito Likud. Katz è stato anche accusato di soffocare qualsiasi dissenso da parte di funzionari del ministero, secondo quanto riferiscono i media israeliani. (Res)