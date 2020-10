Business news: firmata in Algeria intesa “tecnica” come primo passo nella nuova Via della Seta nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha firmato un accordo di cooperazione economica e tecnica con l'Agenzia cinese per la cooperazione internazionale allo sviluppo, a margine di una visita di una delegazione del Comitato centrale del Partito comunista cinese. L’intesa può essere considerata come “un primo passo algerino nella nuova Via della Seta cinese", nota anche come Belt and Road Intiative, sottolinea il quotidiano “Echorouk”. L’emittente radiofonica pubblica algerina ha riferito che la firma di questo nuovo accordo è avvenuta presso il ministero degli Affari esteri tra il segretario generale del dicastero, Chakib Rachid Kaid, il presidente dell'Agenzia cinese per la cooperazione internazionale allo sviluppo, Wang Xiaotao, il quale ha accompagnato Yang Jiechi - capo dell'Ufficio Affari Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese - in visita ufficiale in Algeria, a capo di un'importante delegazione. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps”, la missione dei delegati cinesi offre l'occasione per “promuovere e sviluppare le relazioni tra i due paesi, in particolare nei settori delle infrastrutture, lavori pubblici, trasporti, commercio e investimenti, oltre all'istruzione superiore, alla ricerca scientifica e alle nuove tecnologie”, senza infine dimenticare “il coordinamento e la solidarietà tra i due Paesi nell'ambito della lotta alla pandemia di Covid-19”. (Ala)