Business news: Simest sostiene esportazioni Desmet Ballestra in Africa e Medio Oriente

- Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività, insieme a Monte dei Paschi di Siena in qualità di banca intermediaria, sostiene le esportazioni di Desmet Ballestra, azienda di Milano attiva nella progettazione e realizzazione di impianti completi e macchine per la produzione di detergenti, tensioattivi, sapone e glicerina. Lo riferisce un comunicato stampa di Simest. La società Simest è intervenuta attraverso lo strumento agevolativo "Contributo Export", un contributo in conto interessi a fondo perduto, che ha consentito all'azienda lombarda di offrire alla società di trading svizzera Merchants Partners dilazioni di pagamento a 5 anni a condizioni competitive, minimizzando il costo finanziario delle operazioni e aggiudicandosi alcune importanti commesse in Africa e Medio Oriente. In particolare, Desmet Ballestra esporterà in Giordania un impianto per la produzione di detersivi in polvere e tensioattivi e in Camerun e Congo due impianti per la produzione di sapone, per un valore complessivo di 8,5 milioni di euro. "Considerata la situazione di crisi dei mercati internazionali e la conseguente crescente richiesta di pagamenti differiti/dilazionati, Simest è un importante alleato che ci consente di essere più competitivi soprattutto nei Paesi emergenti. Gli impianti esportati sono destinati ad aziende strategiche che stanno implementando percorsi di crescita ambiziosi, soprattutto per le aree geografiche in cui operano; percorsi che, se confermati, permetteranno nuovi investimenti nei settori in cui operiamo. Contiamo in futuro di potere ulteriormente rafforzare i rapporti con Simest, che rappresenta una eccellenza nel settore dell'internazionalizzazione e dell'export”, ha affermato Emmanuele Imperiali, Chief Financial Officer di Desmet. (segue) (Com)