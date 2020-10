Business news: Iran-Iraq, direttore della Banca centrale della Repubblica islamica in visita a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale dell'Iran (Cbi) si è recato in visita a Baghdad, in Iraq, per risolvere "complesse questioni bancarie" tra i due paesi. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". Hemmati ha tenuto un colloquio con l'omologo iracheno Mustafa Ghaleb, il quale ha espresso la volontà di risolvere le questioni in sospeso tra i due paesi. "Facciamo il massimo per proseguire la cooperazione bilaterale, I problemi in essere relativi alle richieste finanziarie e monetarie dell'Iran verranno regolate", ha affermato Ghaleb. La visita di Hemmati è la seconda in Iraq nel giro di quattro mesi. Al termine della prima, il 17 giugno, il ministro delle Finanze iracheno Ali Abdul Amir Allawi ha dichiarato che l’Iraq è pronto a pagare tutti i suoi debiti nei confronti dell’Iran. Al termine dell’incontro di giugno, Hemmati ha dichiarato all’agenzia di stampa “Irna”, che l'Iraq ha espresso la disponibilità a rimborsare i suoi debiti con l'Iran e che sono stati discussi i precedenti accordi tra Iran e Iraq e la loro attuazione, aggiungendo che gran parte dei debiti di Baghdad verso Teheran derivano dalle vendite di gas ed elettricità. Secondo varie dichiarazioni di funzionari iraniani nei giorni scorsi, i debiti iracheni nei confronti della Repubblica islamica ammontano a circa due miliardi di dollari, pari all'incirca al valore delle esportazioni di gas ed elettricità iraniane verso il paese vicino. Nel 2018, l'Iran ha esportato verso l'Iraq beni non petroliferi per circa nove miliardi di euro (esclusi gas ed elettricità), importando da Baghdad solo per 59 milioni di dollari. (Res)