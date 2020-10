Business news: Oman annuncia applicazione Iva al 5 per cento entro sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultanato dell’Oman ha annunciato l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) al 5 per cento in un periodo di sei mesi. Lo riferisce una nota del governo di Mascate, secondo cui l’imposta avrà un impatto limitato sul costo della vita. La tassa, che sarà applicata gradualmente nei prossimi sei mesi, interesserà la maggior parte dei beni e servizi, con alcune eccezioni, riferisce il governo nella dichiarazione. L’Oman è il quarto Paese del Consiglio di cooperazione del Golfo ad applicare l’Iva, dopo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein nell’ambito dell’accordo sul cosiddetto Gcc Vat Framework firmato nel 2016 dalle sei monarchie del Golfo, tra cui Qatar e Kuwait. Questi ultimi, pur aderendo all’accordo del 2016, non hanno ancora annunciato piani ufficiali di applicazione dell’Iva, fondamentale secondo molti osservatori per consentire alle monarchie del Golfo di contenere gli ampi deficit di bilancio. Il Qatar potrebbe applicare l’Iva tra il secondo e il terzo trimestre del 2021. Di recente le autorità non hanno fatto annunci in tal senso, tuttavia l'Autorità fiscale generale del Qatar (Gta) starebbe terminando i preparativi per l’introduzione dell’imposta che coinciderà con l’introduzione di un nuovo sistema di amministrazione fiscale dello stato, nota come Dhareeba. In Kuwait l’introduzione dell’Iva ha avuto scarso appoggio dall’Assemblea nazionale del Kuwait, unico parlamento con potere legislativo della regione del Golfo. Tuttavia, in base ai risultati di una missione del Fondo monetario internazionale conclusasi lo scorso marzo, l’imposizione dell’Iva dovrebbe avvenire entro il 2022. (Res)