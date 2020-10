Business news: algerina Sonatrach ha concluso contratti Epc per 6 miliardi di dollari con società straniere nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino di idrocarburi Sonatrach ha concluso nel 2019 contratti Epc con entità estere (Europa, Usa e Asia) per un importo di circa 6 miliardi di dollari. E' quanto emerge dal report per l'esercizio 2019 presentato dai dirigenti del Gruppo algerino. A livello locale, l'ammontare degli appalti aggiudicati a società algerine nel campo dell'Epc ha raggiunto i 135 miliardi di dinari (circa 1 miliardi di dollari), ovvero il 15 per cento del totale dei contratti conclusi nei progetti per la costruzione di infrastrutture, la riabilitazione di impianti e attrezzature di produzione, nonché lavori di perforazione e collegamento. L'ammontare dei contratti di servizio comprendenti, tra gli altri, manutenzione, ristorazione, manutenzione delle strutture vitali e il noleggio di mezzi di trasporto, ha raggiunto i 116 miliardi di dinari. (Ala)