Business news: Egitto, Giordania, Iraq costruiranno un oleodotto comune

- Egitto, Giordania e Iraq costruiranno un oleodotto per collegare la città irachena di Bassora, nell’omonima regione petrolifera, alle raffinerie egiziane passando per il porto giordano di Aqaba. Lo ha detto al Cairo il ministro degli Esteri giordano, Ayman al Safadi, in una conferenza stampa congiunta con gli omologhi egiziano Sameh Shoukry e iracheno Fuad Hussein, a seguito di incontro del meccanismo di coordinamento e cooperazione trilaterale. "C'è una base solida per una grande cooperazione fra i tre paesi nei settori del petrolio, dell'energia e dell'elettricità", ha proseguito Al Safadi. Il capo della diplomazia giordana ha anche fatto riferimento alla creazione di una zona industriale comune, senza menzionare tuttavia ulteriori dettagli dell’iniziativa. (Cae)