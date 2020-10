Business news: Arabia Saudita, prevista contrazione dell’economia del 5,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita registrerà una contrazione dell’economia pari al 5,4 per cento nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni sull’economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020 del Fondo monetario internazionale. L’istituto internazionale con sede a Washington ha rivisto al rialzo dell’1,4 per cento le stime di crescita per il regno del Golfo rispetto al precedente rapporto di giugno, lasciando invariate le previsioni di crescita per il 2021 al 3,1 per cento. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo si attesterà al 3,6 per cento nel 2020 per salire leggermente al 3,7 per cento nel 2021, rispetto al -2,1 per cento del 2019. L’istituto con sede a Washington prevede invece un saldo delle partite correnti in deficit –2,5 per cento nel 2020 e al –1,6 per cento nel 2021, rispetto al surplus del +5,9 per cento nel 2019. (Nys)