Business news: Emirati, prevista contrazione del 6,6 per cento nel 2020

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica degli Emirati Arabi Uniti, proiettando una contrazione del 6,6 per cento per il 2020 e un recupero al +1,3 per cento nel 2021. È quanto emerge dalle previsioni sull’economia globale (World economic outlook) di ottobre 2020 dell’Fmi. Nel rapporto dello scorso aprile, l’Fmi aveva previsto una contrazione del 3,5 per cento per il 2020 e una crescita del 3,3 per cento nel 2021 per gli Emirati Arabi Unit. Per quanto riguarda l’inflazione si attesterà al -1,5 per cento nel 2020. Resta in surplus il saldo delle partite correnti al 3,6 per cento e 7,5 per cento rispettivamente per il 2020 e il 2021. (Nys)