Business news: Somalia, rinnovato accordo con la turca Albayrak per gestione del porto di Mogadiscio

- Il governo federale della Somalia ha siglato un accordo con l'operatore portuale turco Albayrak per una concessione di 14 anni per la gestione del porto di Mogadiscio. L'accordo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sonna”, è stato firmato a Mogadiscio dalla ministra dei Porti somala, Mariam Aweys Jama, e prevede che l'azienda turca mantenga un terminal esclusivo e un'operazione di servizi marittimi nel porto. La firma è avvenuta dopo una serie di discussioni per la revisione degli accordi precedentemente siglati tra le due parti. La precedente concessione era stata firmata nel 2013 e doveva rimanere in vigore per 20 anni, tuttavia è stata rinegoziata nell'ambito del processo di ristrutturazione economica della Somalia. “La nuova concessione prevede l'iniezione di 50 milioni di dollari in cinque anni per la riabilitazione e gli investimenti per migliorare il porto in un contesto di flussi commerciali crescenti", ha detto la ministra Jama in occasione della cerimonia di firma, alla quale ha partecipato anche il vicepremier somalo Mahdi Mohammed Gulaid. Quello per la gestione del porto di Mogadiscio non è l’unico progetto infrastrutturale nel quale sono coinvolte aziende turche. Anche l’aeroporto Aden Abdulle della capitale somala, ad esempio, è gestito dalla società turca Favori. Inoltre, diversi progetti di sviluppo rurale, salute, micro-macro imprese e sicurezza sono stati portati avanti da uomini d'affari e agenzie statali turche. (Res)