Business news: Kenya e Regno Unito lanciano appello da 5 miliardi di dollari per istruzione nei Paesi in via di sviluppo

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente keniota Uhuru Kenyatta si sono impegnati a lanciare un appello per raccogliere 5 miliardi di dollari per l'istruzione dei bambini più vulnerabili di tutto il mondo. È quanto annunciato in un comunicato dal Global Partnership for Education (Gpe), la piattaforma di partenariato e finanziamento che mira a rafforzare i sistemi di istruzione nei Paesi in via di sviluppo. I due leader, si legge nella nota, annunceranno anche i piani per organizzare insieme un vertice mondiale sull'istruzione che si terrà nel Regno Unito a metà del prossimo anno per raccogliere sostegno per questa causa. “Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, il numero di bambini che non frequentano la scuola in tutto il mondo è salito a quota 1,3 miliardi. È un tributo di potenziale sprecato e di opportunità perse che è una tragedia non solo per quei bambini, ma per ognuno di noi”, ha affermato Johnson. “L'istruzione apre le porte a opportunità e prosperità. Offre ai ragazzi un biglietto per uscire dalla povertà e dallo sfruttamento per tracciare il proprio futuro. Questo è il motivo per cui sono lieto che il Regno Unito ospiterà la conferenza del Partenariato globale per l'istruzione nel 2021. Esorto la comunità globale a unirsi, a scavare in profondità e ad assicurarsi di finanziare il o lavoro vitale per dare a ogni bambino la possibilità di un formazione scolastica”, ha aggiunto. (Rel)