Business news: Nigeria, Buhari riceve la candidata alla direzione dell'Omc, Okonjo-Iweala

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha ricevuto al palazzo presidenziale di Abuja l'ex ministro delle Finanze ed attuale candidata alla direzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala. L'incontro, riferisce l'agenzia nigeriana di stampa "Nan", si è svolto a porte chiuse e non era stato annunciato ai giornalisti. Secondo fonti vicine alla presidenza, all'incontro hanno partecipato anche il ministro degli Affari esteri, Geofrey Onyeama, il ministro dell'Industria, del commercio e degli investimenti, Niyi Adebayo, ed il ministro di Stato degli affari esteri, Zubairu Dada. Okonjo-Iweala è stata selezionata per accedere alla fase finale di nomina del prossimo direttore dell'Omc: l'ex ministro delle Finanze, che ha anche ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri e ha lavorato per oltre 25 anni alla Banca mondiale, avrà come avversaria l'attuale ministra del Commercio della Corea del Sud, Yoo Myung-hee. La votazione finale avrà luogo dal 19 al 27 ottobre prossimi. Ngozi Okonjo-Iweala ha ricevuto il sostegno esplicito anche dell'Unione africana, secondo cui la candidata è "di gran lunga" la più qualificata per guidare l'Omc. "L'Unione africana sostiene con forza la sua candidatura e invita gli Stati membri e gli amici del continente a votare per lei", ha detto in una nota il presidente della commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Se confermata, Ngozi Okonjo-Iweala - oggi alla guida dell'Alleanza per i vaccini, Gavi - sarebbe la prima donna e la prima africana a dirigere l'Omc. (Res)