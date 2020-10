Business news: Nigeria, Buhari promette “ampie” riforme nel settore della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha promesso "ampie" riforme del settore della polizia mentre proseguono le proteste contro la brutalità della polizia continuano nonostante l’annuncio dello scioglimento della famigerata Squadra speciale anti-rapina (Sarc). In un video pubblicato su Twitter, il capo dello Stato nigeriano ha anche promesso giustizia per le vittime di abusi da parte della polizia e ha espresso rammarico per la perdita di vite umane nello stato sud-occidentale di Oyo durante le proteste. Buhari ha quindi difeso la maggior parte degli agenti di polizia la cui reputazione non dovrebbe essere offuscata da "poche uova marce". Nel frattempo nel Paese vanno avanti per il quarto giorno consecutivo le proteste per chiedere la fine delle brutalità commesse dalla polizia. A Lagos i manifestanti hanno bloccato un'importante strada, mentre nella capitale Abuja e nella città di Ogbomosho, nello Stato sud-occidentale di Oyo, la polizia ha sparato proiettili veri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti scesi in strada ieri dopo l'annuncio dello scioglimento della Sarc: i manifestanti temono infatti che gli ufficiali della famigerata unità siano stati soltanto trasferiti in altri apparati. I dimostranti hanno avanzato cinque richieste: il rilascio immediato di tutti i manifestanti arrestati; indagini sulle azioni e i presunti abusi commessi dall'unità Sarc; il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime; la ridistribuzione dei membri dell'unità solo dopo "valutazione psicologica e formazione"; l’aumento degli stipendi delle forze di polizia. (Res)