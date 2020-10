Serbia: presidente Vucic, il nodo del Kosovo può essere risolto "con duro lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del Kosovo può essere risolta individuando un compromesso grazie "a un duro lavoro" nel prossimo periodo. Lo ha dichiarato su Twitter il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, rispondendo così ad un messaggio pubblicato dal rappresentante dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina. Lajcak aveva scritto su Twitter di avere avuto a Belgrado "una discussione sincera, dettagliata e costruttiva con il presidente della Serbia" sui prossimi passi da compiere nel dialogo mediato dall'Ue. "Saluto con favore il chiaro impegno della Serbia verso il suo percorso europeo e il dialogo", aveva scritto Lajcak. Vucic ha replicato dicendosi convinto che "con molta dedizione e duro lavoro, nel prossimo periodo, possiamo arrivare ad un compromesso nella risoluzione del nodo kosovaro". Lajcak ha concluso oggi la sua visita avviata ieri in Serbia, dove ha avuto fra gli altri un incontro con il presidente Vucic. "Ho insistito sulla piena attuazione dell'accordo di Bruxelles (del 2013)", ha dichiarato Vucic in una conferenza stampa successiva all'incontro. (segue) (Seb)