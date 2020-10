Business news: presidente cinese Xi, Shenzhen è un miracolo nella storia dello sviluppo mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di Shenzhen negli ultimi 40 anni è un miracolo nella storia dello sviluppo mondiale. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo discorso alla cerimonia per il 40mo anniversario dell'istituzione della Zona economica speciale (Zes) di Shenzhen. "La creazione di zone economiche speciali è una grande mossa innovativa compiuta dal Partito comunista cinese (Pcc) e dal governo nel portare avanti la riforma e l'apertura, nonché la modernizzazione socialista. I 40 anni di riforma e apertura di Shenzhen e di altre Zes cinesi hanno creato grandi miracoli, accumulato una preziosa esperienza e approfondito la comprensione delle leggi per la costruzione delle Zes del socialismo con caratteristiche cinesi", ha detto Xi. Riassumendo il successo della Zes di Shenzhen, il leader cinese ha affermato che la Cina deve rimanere impegnata nell'apertura su tutti i fronti e migliorare continuamente l'attrattiva del "portare dentro" e la competitività del "portare fuori". "Il Paese deve attuare il principio fondamentale 'Un paese, due sistemi' in modo completo e accurato e promuovere lo sviluppo integrato della Cina continentale e delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao", ha aggiunto. (Cip)