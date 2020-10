Covid: Cts, assoluta e rigorosa azione controllo su misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico consiglia una "assoluta e rigorosa azione di controllo" sulle misure attualmente in vigore contro il Covid-19, come il distanziamento, la prevenzione degli assembramenti, l'obbligo nell’uso della mascherina negli esercizi commerciali e di ristorazione. Nello specifico, il Cts, in una nota, evidenzia la necessità la vigilanza e le azioni "di contrasto che devono essere rese più agevoli nella loro possibilità di adozione (es. obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere negli esercizi)". (Rin)