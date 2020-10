Business news: India, aumento vendite trimestrali per i veicoli passeggeri, calo per i commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli per passeggeri in India sono aumentate del 26,45 per cento su base annua a settembre. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). I veicoli venduti sono stati 272.027, contro i 215.124 dello stesso mese del 2019. Anche i mezzi a due ruote hanno registrato un incremento annuo, dell’11,64 per cento, passando da 1.656.658 a 1.849.546. Nel segmento dei motocicli la crescita è stata del 17,3 per cento: da 1.043.621 a 1.224.117 unità. Marginale l’aumento degli scooter, da 555.754 a 556.205. Nel trimestre luglio-settembre i veicoli per passeggeri venduti sono stati complessivamente 726.232, il 17,02 per cento rispetto ai 620.620 dello stesso periodo dell’anno scorso mentre le due ruote sono passate da 4.682.571 a 4.690.565. Nei tre mesi, invece, i veicoli commerciali hanno subito un calo di vendite del 20,13 per cento su base annua, da 167.173 a 133.524 unità. In calo anche il dato cumulativo per le varie categorie, da 5.651.459 a 5.596.223 unità vendute. (Inn)