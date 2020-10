Business news: presentata all'ambasciata italiana a Pechino la nuova Maserati MC20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto l'ambasciata d'Italia a Pechino l'evento di lancio del nuovo modello di casa Maserati, la nuova auto super sportiva MC20. Si tratta del primo evento pubblico in ambasciata dallo scoppio dell'epidemia di Covid-19. Lo rende noto la stessa ambasciata in un comunicato stampa. Maserati è uno dei marchi più importanti e più rappresentativi del design italiano e del "Made in Italy" nel mondo, ha spiegato l'ambasciatore d'Italia Luca Ferrari nel suo discorso, all'avanguardia nel settore delle auto di lusso, grazie anche alla sua affascinante fusione di tecnologia ingegneristica, stile e innovazione. Dopo il suo debutto al Salone dell'auto China 2020, la MC20 ha fatto la sua apparizione in ambasciata d'Italia come prima tappa ufficiale del suo "Exclusive City Tour", che proseguirà successivamente nelle città cinesi di Shanghai, Hangzhou, Chengdu e Shenzhen. (Com)