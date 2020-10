Business news: Arabia Saudita pianterà 10 milioni di alberi entro la fine di aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha lanciato una nuova campagna ambientale per ridurre la desertificazione nel Regno e aiutare a sviluppare habitat naturali piantando 10 milioni di alberi entro la fine di aprile 2021. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Ambiente, Abdulrahman al-Fadley. La campagna - denominata "Let's Make it Green" - si svolgerà in collaborazione con partner del settore pubblico e privato per ridurre gli effetti della desertificazione, sviluppare habitat naturali e migliorare la qualità della vita. Il ministero lavorerà a stretto contatto con il Centro nazionale per lo sviluppo della copertura vegetale e la lotta alla desertificazione durante tutta la campagna. La nuova iniziativa rientra nel piano "Vision 2030" promossa dal principe ereditario Mohammed bin Salman per raggiungere la sostenibilità ambientale entro la fine del prossimo decennio. "Vision 2030" mira a diversificare l'economia dell'Arabia Saudita e ridurre la sua dipendenza dai proventi del petrolio, nonché a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. (Res)