Business news: giunta ad Haifa la prima nave da carico proveniente dal paese del Golfo

- Una nave cargo partita dagli Emirati Arabi Uniti ha attraccato per la prima volta al porto israeliano di Haifa. La Msc Paris, battente bandiera liberiana e proveniente dal porto Jeabel Ali di Dubai, è arrivata il 12 ottobre a Haifa. L’attracco segue l’accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati. Non solo, l’operatore portuale emiratino Dp World e Shlomi Fogel proprietario dell’israeliana Dover Tower, azionista di Israel Shipyards, hanno firmato un’intesa per rilevare il porto di Haifa, il più grande hub di spedizione del paese. La mossa prevede che gli emiratini rimangano azionisti di minoranza con il 30 per centro delle azioni. Le aziende collaboreranno anche alla formazione di una nuova linea di navigazione diretta tra il porto di Jebel Ali a Dubai e il porto israeliano di Eilat. La linea inizierà a funzionare questo mese di ottobre, con tempi di spedizione previsti in dieci 10 giorni con due navi che trasportano principalmente prodotti agricoli. (Res)