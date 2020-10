Roma: Ampa e Retake puliranno ingresso liceo Miguel de Cervantes, "così città più bella"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ampa, Associazione genitori della scuola spagnola a Roma “Liceo Miguel de Cervantes”, in collaborazione con Retake, ha organizzato una giornata di pulizia straordinaria della strada antistante l’istituto, via di Porta San Pancrazio, e della storica scalinata che, dal Rione Trastevere, conduce al Fontanone del Gianicolo. Si legge in una nota degli organizzatori. "L’area, nonostante i numerosi solleciti del Liceo e dei genitori, da molti anni è abbandonata al degrado: la storica scalinata, che sorge alle pendici del Gianicolo, è ingiustamente deturpata da un panorama di rifiuti che nessuno, negli anni, è riuscito a debellare completamente, anche a causa di un conflitto di competenze tra vari enti coinvolti nella manutenzione della zona, in parte sottoposta a vincolo di tutela". (segue) (Com)