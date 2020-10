Business news: Cina, vendite auto in aumento del 12,8 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di automobili in Cina sono aumentate del 12,8 per cento a settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando il sesto mese consecutivo in territorio di espansione. Lo ha reso noto l'Associazione cinese dei costruttori di automobili (Caam). Secondo i dati, sono stati venduti 2,57 milioni di veicoli il mese scorso, dopo un calo delle vendite del 6,9 per cento nei primi nove mesi dell'anno (17,12 milioni di veicoli in totale). Gli addetti ai lavori fanno ricorso al detto "settembre dorato, ottobre d'argento" poiché considerano questi mesi come l'alta stagione per le vendite in Cina. I marchi Geely Automobile, Great Wall Motor e Toyota hanno registrato una crescita a due cifre. "Il salone dell'auto di Pechino, gli eventi promozionali e le politiche locali a sostegno dei consumi nel settore automobilistico hanno aiutato la crescita delle vendite a settembre", ha affermato Chen Shihua, alto funzionario di Caam. (Cip)