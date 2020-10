Business news: Fmi, Cina unica grande economia in crescita nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sarà l'unica grande economia mondiale in crescita nel 2020, con un prodotto interno lordo (Pil) in espansione dell'1,9 per cento. Lo indica l'ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi), che rivede al rialzo di 0,9 punti percentuali le previsioni di crescita dello scorso giugno. Restano invece invariate le stime per il 2021, quando secondo il Fondo l'economia cinese dovrebbe crescere dell'8,2 per cento. Secondo gli economisti dell'istituto, la ripresa della Cina è uno dei principali fattori della revisione al rialzo delle previsioni sull'economia globale, la cui contrazione nel 2020 dovrebbe essere pari al 4,4 per cento. Le previsioni si basano sull’assunto che le misure di contenimento della pandemia di coronavirus saranno in vigore anche l’anno prossimo e che i contagi termineranno in tutto il mondo solo alla fine del 2022. “Quella che prevediamo per il 2020 è una recessione ancora profonda, ma in qualche modo meno grave rispetto a quella stimata a giugno”, spiega nel documento l’economista capo del Fondo Gita Gopinath. La revisione al rialzo delle stime è legata in particolare alla crescita superiore al previsto nelle economie avanzate e in Cina nel secondo trimestre nell’anno e a segnali di una ripresa ancora più rapida nel terzo trimestre. Per il prossimo anno l’Fmi prevede una crescita globale del 5,2 per cento, più lenta rispetto al 5,4 per cento stimato a giugno. “L’economia globale sta ripartendo, ma la ripresa sarà probabilmente lunga, incostante e incerta”, osserva ancora Gopinath, aggiungendo che “le prospettive di crescita sono peggiorate in maniera significativa in alcuni mercati emergenti e in alcune economie in via di sviluppo”. Queste ultime, in effetti, dovrebbero subire una contrazione del 3,3 per cento quest’anno. In India il Prodotto interno lordo rischia di contrarsi di oltre 10 punti percentuali. (Nys)