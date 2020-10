Business news: India, Fmi corregge al ribasso previsione per l’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana dovrebbe contrarsi del 10,3 per cento nell’anno fiscale 2020-21, iniziato ad aprile. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultimo rapporto semestrale “World Economic Outlook” (Weo). La previsione è una drastica correzione al ribasso rispetto all’aggiornamento di giugno, in cui la contrazione era stata stimata nel 4,5 per cento. L’organizzazione di Washington, tuttavia, ha anche rivisto al rialzo il tasso di crescita per l’anno prossimo, prevedendo un aumento del prodotto interno lordo dell’8,8 per cento, contro il sei per cento precedentemente ipotizzato. La revisione per l’anno in corso segue un secondo trimestre fiscale più debole delle attese, segnato dal crollo della domanda e dei consumi e dal calo degli investimenti dovuti alla diffusione dell’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento. (Nys)